Сборная Швейцарии забила три безответных гола команде Словении в отборе на ЧМ-2026

Завершён матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Швейцарии и Словении. Победу в этой игре одержала команда Швейцарии со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Нико Эльведи открыл счёт на 18-й минуте, Брил Эмболо на 33-й минуте удвоил преимущество команды, Дан Ндой на 38-й минуте забил третий гол команды.

После этой игры сборная Швейцарии с шестью очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы B. Словения с одним очком замыкает таблицу.

В своём следующем матче Швейцария сыграет со Швецией в гостях 10 октября, Словения в тот же день на выезде встретится с Косово.