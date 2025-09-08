Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Швейцария — Словения, результат матча 8 сентября 2025, счет 3:0, 2-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Швейцарии забила три безответных гола команде Словении в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Завершён матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Швейцарии и Словении. Победу в этой игре одержала команда Швейцарии со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Якоб Парк» (Базель, Швейцария). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Эльведи – 18'     2:0 Эмболо – 33'     3:0 Ндой – 38'    

Нико Эльведи открыл счёт на 18-й минуте, Брил Эмболо на 33-й минуте удвоил преимущество команды, Дан Ндой на 38-й минуте забил третий гол команды.

После этой игры сборная Швейцарии с шестью очками возглавляет турнирную таблицу отборочной группы B. Словения с одним очком замыкает таблицу.

В своём следующем матче Швейцария сыграет со Швецией в гостях 10 октября, Словения в тот же день на выезде встретится с Косово.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
