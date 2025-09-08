Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, состоялись четыре встречи в 9-м туре Лиги PARI. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 9-го тура Первой лиги 8 сентября:

«Челябинск» — «Чайка» — 1:0;

«Урал» — «Нефтехимик» — 1:1;

«Спартак» Кострома — «Сокол» — 2:1;

«Факел» — «Арсенал» Тула — 1:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел», у которого 22 очка в девяти матчах. На второй и третье строчки с одинаковым количеством очков располагается «Урал» и костромской «Спартак». Четвёртое место занимает «КАМАЗ», набравший в девяти матчах 18 очков.