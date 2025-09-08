Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги

«Факел» обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 9-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Журавлёв – 50'    
Удаления: Багамаев – 69' / нет

Единственный гол в матче забил Юрий Журавлёв. Защитник отличился во втором тайме на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте полузащитник Абдула Багамаев получил вторую желтую карточку и был удалён с поля, но хозяева смогли удержать преимущество.

После этой победы «Факел» единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. У сине-белых 22 очка в девяти матчах. «Урал» и костромской «Спартак» имеют равное количество очков и располагаются на 2 и 3 строчке соответственно. «Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место в таблице.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пилипчук: «Факел» с «Уралом» идут особняком. Но у Воронежа результаты 1:0, 1:0, 1:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android