Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Глушенков назвал лучшего российского игрока на данный момент

Нападающий «Зенита» Глушенков назвал лучшего российского игрока на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о лучшем российском игроке на данный момент.

— Кто тебе нравится на старте сезона, кроме «Зенита»? Чтобы смотрел и думал: «Вот это классно».
— «Балтика» хорошо играет.

— Кто стал открытием сезона из новых футболистов?
— Да никто. Всё те же, в принципе.

— Кто сейчас лучший русский футболист?
— Батраков, — сказал Глушенков в интервью для Sport24.

Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача.

Батраков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Материалы по теме
Максим Глушенков отреагировал на слухи о возможном уходе из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android