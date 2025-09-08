Нападающий «Зенита» Глушенков назвал лучшего российского игрока на данный момент

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о лучшем российском игроке на данный момент.

— Кто тебе нравится на старте сезона, кроме «Зенита»? Чтобы смотрел и думал: «Вот это классно».

— «Балтика» хорошо играет.

— Кто стал открытием сезона из новых футболистов?

— Да никто. Всё те же, в принципе.

— Кто сейчас лучший русский футболист?

— Батраков, — сказал Глушенков в интервью для Sport24.

Максим Глушенков принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги на старте сезона-2025/2026. На счету футболиста гол и результативная передача.

Батраков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.