Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 8 сентября, завершился 9-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
7 сентября, воскресенье:
«Родина» — «Енисей» — 2:0;
«КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1;
«Шинник» — «Волга» Ульяновск — 2:0;
«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Черноморец» — «Уфа» — 3:2.
8 сентября, понедельник:
«Челябинск» — «Чайка» — 1:0;
«Урал» — «Нефтехимик» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Сокол» — 2:1;
«Факел» — «Арсенал» Тула — 1:0.
Турнирную таблицу после девяти туров чемпионата возглавляет «Факел», у которого 22 очка в девяти матчах. На второй и третье строчки с одинаковым количеством очков располагается «Урал» и костромской «Спартак». Четвёртое место занимает «КАМАЗ», набравший 18 очков. Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка за девять игр.