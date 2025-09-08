Скидки
Главная Футбол Новости

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, завершился 9-й тур Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

7 сентября, воскресенье:

«Родина» — «Енисей» — 2:0;
«КАМАЗ» — «Торпедо» — 1:1;
«Шинник» — «Волга» Ульяновск — 2:0;
«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Черноморец» — «Уфа» — 3:2.

8 сентября, понедельник:

«Челябинск» — «Чайка» — 1:0;
«Урал» — «Нефтехимик» — 1:1;
«Спартак» Кострома — «Сокол» — 2:1;
«Факел» — «Арсенал» Тула — 1:0.

Турнирную таблицу после девяти туров чемпионата возглавляет «Факел», у которого 22 очка в девяти матчах. На второй и третье строчки с одинаковым количеством очков располагается «Урал» и костромской «Спартак». Четвёртое место занимает «КАМАЗ», набравший 18 очков. Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка за девять игр.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
