Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы рискуем упустить Евро-2032». Глава итальянского футбола — о подготовке к турниру

«Мы рискуем упустить Евро-2032». Глава итальянского футбола — о подготовке к турниру
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина высказал опасения относительно подготовки страны к проведению чемпионата Европы — 2032. Напомним, данный турнир примут Италия и Турция.

«Италия отстаёт. За последние 15 лет у нас лишь шесть стадионов были построены или реконструированы, по сравнению с 12 во Франции и с 33 в Турции.

Евро-2032 — уникальный шанс обновить стадионы, но мы рискуем его упустить. Нам нужны современные арены и поддержка правительства. Частный бизнес готов помочь, но саму процедуру необходимо упростить. Без комиссара с особыми полномочиями, который бы ускорил процесс, мы рискуем упустить эту замечательную возможность», — приводит слова Гравины Fortuneita.

