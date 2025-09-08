«Старт сезона был неудачный, но после «Зенита» — одни победы». Чернов — о «Спартаке» в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», высказался об игре красно-белых в первых матчах сезона-2025/2026.

«Старт сезона у «Спартака» и правда был неудачный, но сейчас команда потихоньку начинает набирать очки. Была очень уверенная игра с «Зенитом», после которой идут одни победы. После перерыва на сборные, конечно, будет тяжело вливаться в прежний ритм. Но, думаю, ничего страшного, свои очки «Спартак» ещё наберёт и будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Чернова Legalbet.

После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков. Матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» завершился результативной ничьей (2:2).