Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Старт сезона был неудачный, но после «Зенита» — одни победы». Чернов — о «Спартаке» в РПЛ

«Старт сезона был неудачный, но после «Зенита» — одни победы». Чернов — о «Спартаке» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», высказался об игре красно-белых в первых матчах сезона-2025/2026.

«Старт сезона у «Спартака» и правда был неудачный, но сейчас команда потихоньку начинает набирать очки. Была очень уверенная игра с «Зенитом», после которой идут одни победы. После перерыва на сборные, конечно, будет тяжело вливаться в прежний ритм. Но, думаю, ничего страшного, свои очки «Спартак» ещё наберёт и будет бороться за самые высокие места», — приводит слова Чернова Legalbet.

После семи туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе красно-белых 11 набранных очков. Матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» завершился результативной ничьей (2:2).

Материалы по теме
«Спартак» разнёс лидера чемпионата Беларуси! Но победу команды омрачила трагедия
«Спартак» разнёс лидера чемпионата Беларуси! Но победу команды омрачила трагедия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android