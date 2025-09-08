Скидки
Футбол Новости

Луиш Фигу рассказал, какого игрока «Барселоны» он бы подписал для «Реала»

Луиш Фигу рассказал, какого игрока «Барселоны» он бы подписал для «Реала»
Бывший футболист сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу ответил, какой футболист «блауграны», по его мнению, мог бы усилить «сливочных».

Как считает португалец, полузащитник каталонской команды Педри мог бы стать весомым усилениям для столичного коллектива. Хавбек «Королевского клуба» Федерико Вальверде, как полагает Фигу, стал бы достойным пополнением состава сине-гранатовых.

Педри является воспитанником клуба «Лас-Пальмас», состав «Барселоны» он пополнил в 2020 году. За это время футболист провёл за каталонцев 205 матчей, забил 27 голов и отдал 21 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 140 млн.

Вальверде — воспитанник «Пеньяроля», за основную команду «Реала» он выступает с 2017 года. В 326 матчах за этот клуб хавбек забил 32 гола и отдал 32 результативные передачи.

