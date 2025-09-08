«Спасибо за всё». «Спартак» опубликовал командное фото с портретом Ступникова
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала командное фото красно-белых с портретом фотографа Александра Ступникова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. Снимок был сделан после завершения товарищеского матча, в котором красно-белые разгромили «Витебск» (5:0) на «Лукойл Арене» в Москве.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7' 2:0 Заболотный – 10' 3:0 Солари – 31' 4:0 Добродицкий – 48' 5:0 Солари – 62'
Фото: ФК «Спартак»
«Спасибо за всё, Саша. Вечная память», — говорится в сообщении пресс-службы московского «Спартака» в телеграм-канале.
Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В память о фотографе футболисты вышли на матч с траурными повязками, а сама игра начиналась с минуты молчания.
