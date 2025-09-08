Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спасибо за всё». «Спартак» опубликовал командное фото с портретом Ступникова

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала командное фото красно-белых с портретом фотографа Александра Ступникова, ушедшего из жизни в возрасте 40 лет. Снимок был сделан после завершения товарищеского матча, в котором красно-белые разгромили «Витебск» (5:0) на «Лукойл Арене» в Москве.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
5 : 0
МЛ Витебск
Витебск, Беларусь
1:0 Зобнин – 7'     2:0 Заболотный – 10'     3:0 Солари – 31'     4:0 Добродицкий – 48'     5:0 Солари – 62'    

Фото: ФК «Спартак»

«Спасибо за всё, Саша. Вечная память», — говорится в сообщении пресс-службы московского «Спартака» в телеграм-канале.

Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В память о фотографе футболисты вышли на матч с траурными повязками, а сама игра начиналась с минуты молчания.

