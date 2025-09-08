Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Леонардо Бонуччи высказался об игре сборной Италии

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» и тренер сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался об игре национальной команды перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Израиля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
2-й тайм
2 : 3
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 59'    

«Энтузиазм, дух самопожертвования, стремление работать как команда над каждым мячом – вот что отличало нас в пятницу вечером (в матче со сборной Эстонии. — Прим. «Чемпионата»). Мы все это чувствовали, и мы должны продолжать в том же духе сегодня вечером на пути к чемпионату мира. Выбор состава? Наша цель – атаковать и атаковать, но у Израиля отличные контратаки, поэтому сборная Италии будет немного другой, но мы должны показать отличную игру сегодня вечером. Нам нужна агрессивная и сбалансированная команда, и сегодня мы будем такими же, как и в матче с Эстонией. Мы внесли небольшие изменения, которые дадут нам отличный ответ. Нам нужно больше баланса в обороне; в матче с Эстонией мы пропустили две контратаки, и сегодня мы не можем себе этого позволить», – приводит слова экс-защитника Corriere dello Sport.

