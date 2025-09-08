Леонардо Бонуччи высказался об игре сборной Италии

Бывший защитник «Ювентуса» и тренер сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался об игре национальной команды перед матчем отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командой Израиля.

«Энтузиазм, дух самопожертвования, стремление работать как команда над каждым мячом – вот что отличало нас в пятницу вечером (в матче со сборной Эстонии. — Прим. «Чемпионата»). Мы все это чувствовали, и мы должны продолжать в том же духе сегодня вечером на пути к чемпионату мира. Выбор состава? Наша цель – атаковать и атаковать, но у Израиля отличные контратаки, поэтому сборная Италии будет немного другой, но мы должны показать отличную игру сегодня вечером. Нам нужна агрессивная и сбалансированная команда, и сегодня мы будем такими же, как и в матче с Эстонией. Мы внесли небольшие изменения, которые дадут нам отличный ответ. Нам нужно больше баланса в обороне; в матче с Эстонией мы пропустили две контратаки, и сегодня мы не можем себе этого позволить», – приводит слова экс-защитника Corriere dello Sport.