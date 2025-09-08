Скидки
Защитник «Атлетика» Бильбао Йерай Альварес отстранён на 10 месяцев из-за допинга

УЕФА отстранил центрального защитника «Атлетика» Бильбао Йерая Альвареса, обвинённого в употреблении допинга, на 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба. Отмечается, что в ассоциации согласились с версией футболиста о ненамеренном нарушении.

«После завершения расследования дисциплинарный орган УЕФА вынес решение и отстранил Йерая Альвареса на десять месяцев. В своём решении УЕФА признал отсутствие умысла со стороны игрока, посчитав доказанным, что приём запрещённого вещества был вызван неправильным использованием игроком препарата для профилактики выпадения волос, содержащего это вещество, и непреднамеренным приёмом запрещенного вещества в качестве допинга. Федерация напоминает, что в соответствии с действующими правилами спортсмен несёт ответственность за свои действия и, следовательно, должен был убедиться, что препарат был разрешён, прежде чем принимать его.

Санкции вступили в силу 2 июня, поскольку Йерай Альварес добровольно принял временное отстранение. Таким образом, он сможет вернуться к соревнованиям со 2 апреля 2026 года. Однако игрок может приступить к тренировкам с командой на два месяца раньше в соответствии с действующими правилами. Йерай Альварес в ближайшее время проведёт пресс-конференцию, на которой представит необходимые пояснения», — говорится в сообщении на официальном сайте «Атлетика» Бильбао.

