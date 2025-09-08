Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция

21:45 Мск
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен тренируется с «Мальмё» — Gasetten

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен тренируется с «Мальмё» — Gasetten
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен, пребывающий без клуба, тренируется, находясь в расположении шведского «Мальмё». Об этом сообщает Gasetten.

По данным источника, Эриксен точно не будет включён в заявку небесно-голубых для участия в Лиге Европы, в национальных турнирах он также вряд ли сыграет, поскольку истёк срок регистрации футболистов.

Кристиан Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 107 матчей за эту команду, забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В составе коллектива футболист выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

