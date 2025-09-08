Скидки
Главная Футбол Новости

В Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии

В столице Узбекистана Ташкенте откроют региональный офис ФИФА для стран Центральной Азии. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев после встречи с главой Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.

«В начале беседы Президент ФИФА еще раз сердечно поздравил лидера и народ Узбекистана с историческим событием – выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США. Подчеркнуто, что это заслуженное достижение является практическим результатом проводимых эффективных реформ, уделяемого внимания и всемерной поддержки развития спорта в нашей стране.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения продуктивного партнерства Узбекистана с этой авторитетной международной структурой, прежде всего в области дальнейшей трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

Особое внимание уделено организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.

Достигнута договоренность об открытии в городе Ташкенте регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии. В завершение встречи за личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене Президент Узбекистана вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду – орден «Дўстлик», – сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Сборная Узбекистана обошла Иран и выиграла Кубок наций Центральной Азии
