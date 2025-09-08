Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Тухель: я доволен работой игроков и их отношением к делу

Тренер сборной Англии Тухель: я доволен работой игроков и их отношением к делу
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель перед матчем европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 с командой Сербии поделился мнением об игре с соперником, обороняющимся «низким блоком».

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
«Мы становимся лучше. Если проявим достаточно агрессии и дисциплины, приложим достаточно усилий при игре без мяча, то, надеюсь, сможем захватить мяч как можно раньше и владеть им как можно дольше. Футболисты хотят владеть мячом, они к этому привыкли и желают доминировать в матчах. Это вновь может привести к «низкому блоку» и схеме «5-4-1» или «5-3-2» [у соперника].

Каждый матч отличается от другого, каждый соперник отличается структурой своей игры, поведением и расстоянием между линиями. Но мы должны действовать и использовать то пространство, которое сможем найти завтра.

Матч с Андоррой не был слишком сложным для нас, но против «низкого блока» со схемой «5-4-1» играть непросто. Однако у нас виден прогресс. Я доволен работой игроков на тренировках и их отношением к делу. Мы становимся лучше, я уверен в этом», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

