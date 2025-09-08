Скидки
«Я этого не ожидал». Игрок «Зенита» Энрике — о реакции болельщиков сборной Бразилии

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике высказался о реакции болельщиков сборной Бразилии на его игру в матче южноамериканской квалификации к чемпионату мира — 2026 с Чили (3:0). Игрок российского клуба вышел на замену на 66-й минуте и оформил голевую передачу.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

— Вся «Маракана» скандировала твоё имя в матче с Чили. Ты уже осознал этот момент?
— Скажу честно: я этого не ожидал. Это был сюрприз. Сейчас я до него дохожу. Я так счастлив, переживая этот уникальный момент. И должен поблагодарить всю свою семью за поддержку. Если бы не это, меня бы сейчас здесь не было. И я также хочу поблагодарить всех в сборной, кто помогал мне каждый день. Матч в четверг навсегда останется в моей памяти. Со всей скромностью я добиваюсь важных результатов каждый день. Я должен продолжать в том же духе и наслаждаться игрой. Когда я на поле, я счастлив и расслаблен. Всё идёт своим чередом.

— Твоё имя скандировали не только болельщики «Ботафого», но и болельщики других клубов. Ты ожидал такого признания?
— Знаю, что болельщики «Ботафого» подбадривали меня. Но и всем остальным понравилось, и они тоже начали скандировать моё имя. Это плод моей работы; всё получается. Поэтому я должен продолжать в том же духе, играя в свой футбол со скромностью, помогая Бразилии, — приводит слова Луиса Энрике бразильское издание O Globo.

Луис Энрике перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого» в январе 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 33 млн. В сезоне-2025/2026 бразилец принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился одной голевой передачей.

