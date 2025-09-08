Луиса Суареса дисквалифицировали на три матча MLS за плевок в соперника в финале Кубка Лиг

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес дисквалифицирован на три встречи чемпионата MLS за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, в котором его команда проиграла со счётом 0:3. Об этом сообщает официальный сайт MLS. Ранее экс-игрок «Барселоны» был отстранён от шести матчей Кубка Лиг.

Напомним, после финального свистка матча между «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс» на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников «Сиэтла» плюнул ему в лицо. После игрок извинился за свой поступок.