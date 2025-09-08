Луиса Суареса дисквалифицировали на три матча MLS за плевок в соперника в финале Кубка Лиг
Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес дисквалифицирован на три встречи чемпионата MLS за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, в котором его команда проиграла со счётом 0:3. Об этом сообщает официальный сайт MLS. Ранее экс-игрок «Барселоны» был отстранён от шести матчей Кубка Лиг.
Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26' 2:0 Рольдан – 84' 3:0 Ротрок – 89'
Напомним, после финального свистка матча между «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс» на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников «Сиэтла» плюнул ему в лицо. После игрок извинился за свой поступок.
