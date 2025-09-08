Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луиса Суареса дисквалифицировали на три матча MLS за плевок в соперника в финале Кубка Лиг

Луиса Суареса дисквалифицировали на три матча MLS за плевок в соперника в финале Кубка Лиг
Комментарии

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес дисквалифицирован на три встречи чемпионата MLS за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс» после завершения финального матча Кубка лиг, в котором его команда проиграла со счётом 0:3. Об этом сообщает официальный сайт MLS. Ранее экс-игрок «Барселоны» был отстранён от шести матчей Кубка Лиг.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

Напомним, после финального свистка матча между «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс» на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников «Сиэтла» плюнул ему в лицо. После игрок извинился за свой поступок.

Материалы по теме
Луис Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android