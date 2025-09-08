Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хорватия — Черногория, результат матча 8 сентября 2025, счет 4:0, 6-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Хорватия разгромила Черногорию со счётом 4:0 в отборе ЧМ-2026, у Модрича голевая передача
Аудио-версия:
Завершился матч 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Хорватии и Черногории. Команды играли на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
4 : 0
Черногория
1:0 Якич – 35'     2:0 Крамарич – 51'     3:0 Куч – 85'     4:0 Перишич – 90+2'    
Удаления: нет / Булатович – 42'

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Кристиян Якич. Голевой передачей на него отметился хавбек Лука Модрич. На 42-й минуте полузащитник Черногории Андрия Булатович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 51-й минуте форвард Андрей Крамарич удвоил преимущество хорватов. На 85-й минуте защитник гостей Никола Шипчич отправил мяч в собственные ворота. На 90+2-й минуте полузащитник Иван Перишич установил окончательный счёт.

В группе L Хорватия занимает первое место с 12 очками в четырёх матчах. Столько же очков, но в пяти встречах, у занимающей второе место Чехии. Черногория с шестью очками после пяти игр располагается на четвёртой строчке.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
