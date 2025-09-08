Хорватия разгромила Черногорию со счётом 4:0 в отборе ЧМ-2026, у Модрича голевая передача

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Хорватии и Черногории. Команды играли на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Кристиян Якич. Голевой передачей на него отметился хавбек Лука Модрич. На 42-й минуте полузащитник Черногории Андрия Булатович получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 51-й минуте форвард Андрей Крамарич удвоил преимущество хорватов. На 85-й минуте защитник гостей Никола Шипчич отправил мяч в собственные ворота. На 90+2-й минуте полузащитник Иван Перишич установил окончательный счёт.

В группе L Хорватия занимает первое место с 12 очками в четырёх матчах. Столько же очков, но в пяти встречах, у занимающей второе место Чехии. Черногория с шестью очками после пяти игр располагается на четвёртой строчке.