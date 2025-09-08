Леонид Слуцкий назвал лучшую команду в истории российского футбола по зрелищности

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением относительно лучшей команды в истории российского футбола по зрелищности.

«Это было «Динамо» Силкина. И я хочу сказать, что по зрелищности, по качеству вот то «Динамо» — это, наверное, вообще лучшая команда за всю историю российского футбола. Семшов, Кураньи, Самедов, Кокорин… Там просто потрясающая была команда. У них был очень короткий кусок, когда убрали Божовича и поставили Силкина. И Силкин им позволял делать абсолютно всё. До межсезонья. Они выглядели просто блестяще», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

По итогам переходного сезона-2011/2012 «Динамо» заняло четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги после 44 матчей.