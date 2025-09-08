Сборная Косово обыграла Швецию в отборе ЧМ-2026

Завершился матч 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Косово и Швеции. Игра прошла на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Аллард Линдхут из Нидерландов. Победу одержала команда хозяев со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 26-й минуте забил полузащитник Эльвис Реджбечай. В конце первого тайма нападающий «Мальорки» Ведат Мурики увеличил разрыв в счёте. В концовке встречи полузащитник Линдон Эмерлаху получил две желтые карточки и был удалён с поля.

В первом туре в группе B Косово уступило Швейцарии со счётом 0:4, а Швеция сыграла вничью со Словенией (2:2).