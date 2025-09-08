Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 8 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 8 сентября, состоялись семь встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 8 сентября:

Беларусь – Шотландия – 0:2;

Греция – Дания – 0:3;

Косово – Швеция – 2:0;

Швейцария – Словения – 3:0;

Хорватия – Черногория – 4:0;

Гибралтар – Фарерские острова – 0:1;

Израиль – Италия – 4:5.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).