Италия победила Израиль в игре с девятью забитыми мячами и победным голом на 90+1-й минуте

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Израиля и Италии. Команды играли на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич из Словении. Волевую победу со счётом 5:4 одержали итальянцы.

На 16-й минуте полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отправил мяч в собственные ворота. На 40-й минуте нападающий Мойзе Кин сравнял счёт. На 52-й минуте полузащитник Дор Перец вновь вывел Израиль вперёд. На 54-й минуте Кин оформил дубль. На 59-й минуте итальянский полузащитник Маттео Политано забил третий мяч своей команды. На 81-й минуте нападающий Джакомо Распадори упрочил преимущество Италии. На 87-й минуте защитник гостей Алессандро Бастони отправил поразил ворота своей команды. На 90-й минуте Перец оформил дубль и сравнял счёт. На 90+1-й минуте полузащитник Сандро Тонали принёс сборной Италии победу.

В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти встречах.