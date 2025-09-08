Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Израиль — Италия, результат матча 8 сентября 2025, счет 4:4, 6-й тур отборочного турнира к ЧМ-2026

Италия победила Израиль в игре с девятью забитыми мячами и победным голом на 90+1-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года между сборными Израиля и Италии. Команды играли на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Славко Винчич из Словении. Волевую победу со счётом 5:4 одержали итальянцы.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

На 16-й минуте полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отправил мяч в собственные ворота. На 40-й минуте нападающий Мойзе Кин сравнял счёт. На 52-й минуте полузащитник Дор Перец вновь вывел Израиль вперёд. На 54-й минуте Кин оформил дубль. На 59-й минуте итальянский полузащитник Маттео Политано забил третий мяч своей команды. На 81-й минуте нападающий Джакомо Распадори упрочил преимущество Италии. На 87-й минуте защитник гостей Алессандро Бастони отправил поразил ворота своей команды. На 90-й минуте Перец оформил дубль и сравнял счёт. На 90+1-й минуте полузащитник Сандро Тонали принёс сборной Италии победу.

В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти встречах.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
