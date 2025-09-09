Скидки
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
«Мы ещё не показали свои лучшие качества». Кейн — о сборной Англии в отборе на ЧМ-2026

«Мы ещё не показали свои лучшие качества». Кейн — о сборной Англии в отборе на ЧМ-2026
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн перед матчем европейской квалификации на чемпионат мира — 2026 с командой Сербии заявил, что его команда ещё не проявила себя в полной мере в нынешнем отборочном цикле.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
«Он [Томас Тухель] стремится быть храбрым, старается научить нас подходить к любой игре с любым соперником с нужной энергией. [Это проявляется в том,] как мы прессингуем и держим мяч. Едва ли прошедшие матчи были достаточно простыми, чтобы продемонстрировать это всё в полной мере.

Мы ещё не показали свои лучшие качества, есть отсутствующие игроки, которые важны для коллектива. Джуд [Беллингем] не может нам помочь, Букайо [Сака] тоже, Джон [Стоунз] был с нами в течение некоторого времени — это очень важные для нас футболисты в плане того, что мы пытаемся создать. Но это даёт другим игрокам шанс проявить себя.

Но, возможно, в ближайшем матче мы сможем стать лучшей версией себя, показав то, что хочет видеть тренер. Именно это мы и пытаемся делать в каждой игре. Он даёт нам понять, что доволен нашей работой. А нам нравится то направление, в котором мы движемся», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Тренер сборной Англии Тухель: я доволен работой игроков и их отношением к делу
