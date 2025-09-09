«Пари НН» готов снова арендовать форварда «Краснодара» Кокшарова до конца окна

«Пари Нижний Новгород» готов арендовать форварда «Краснодара» Александра Кокшарова до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Форвард уже играл за «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне, во время которого получил травму, перенёс операцию. При этом «Нижний Новгород» всё равно хочет заполучить игрока и восстановить его в своём расположении. Сейчас форвард уже близок к возвращению в общую группу.

В прошедшем сезоне футболист провёл за нижегородцев пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.