«Это был кошмар». Гаттузо оценил игру Италии после победы над Израилем со счётом 5:4

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от игры своей команды с Израилем, в котором итальянцы победили со счётом 5:4. Победный гол забил Сандро Тонали на 90+1-й минуте матча. Алессандро Бастони и Мануэль Локателли отметились голами в свои ворота.

«Сегодня был кошмар. Они немного удивили нас в начале, но каждый раз, когда мы шли вперёд, мы создавали им проблемы. Сегодня мы были не в лучшей форме, и это понятно, так всегда бывает, когда играешь второй матч. Мы одержали победу, которая была крайне важна. Мы в ярости, потому что пропустили несколько нелепых голов.

Мы слишком хрупки, слишком легко пропускаем голы. Но это не критика игроков, это моя проблема, и мне нужно улучшить её вместе со своим штабом. Нужно отдать должное ребятам, которые нашли в себе силы отреагировать на каждую полученную пощёчину. Даже несмотря на то, что день выдался не самым удачным, они вложили в него всю душу и желание реабилитироваться. Это то, над чем нам нужно продолжать работать. Давайте наслаждаться этим, то были невероятные восемь дней. Поздравляю ребят и поблагодарю их сейчас, но если мы хотим добиться чего-то важного, нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.