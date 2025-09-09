Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Шотландия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был кошмар». Гаттузо оценил игру Италии после победы над Израилем со счётом 5:4

«Это был кошмар». Гаттузо оценил игру Италии после победы над Израилем со счётом 5:4
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от игры своей команды с Израилем, в котором итальянцы победили со счётом 5:4. Победный гол забил Сандро Тонали на 90+1-й минуте матча. Алессандро Бастони и Мануэль Локателли отметились голами в свои ворота.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

«Сегодня был кошмар. Они немного удивили нас в начале, но каждый раз, когда мы шли вперёд, мы создавали им проблемы. Сегодня мы были не в лучшей форме, и это понятно, так всегда бывает, когда играешь второй матч. Мы одержали победу, которая была крайне важна. Мы в ярости, потому что пропустили несколько нелепых голов.

Мы слишком хрупки, слишком легко пропускаем голы. Но это не критика игроков, это моя проблема, и мне нужно улучшить её вместе со своим штабом. Нужно отдать должное ребятам, которые нашли в себе силы отреагировать на каждую полученную пощёчину. Даже несмотря на то, что день выдался не самым удачным, они вложили в него всю душу и желание реабилитироваться. Это то, над чем нам нужно продолжать работать. Давайте наслаждаться этим, то были невероятные восемь дней. Поздравляю ребят и поблагодарю их сейчас, но если мы хотим добиться чего-то важного, нам нужно совершенствоваться», — приводит слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Италия победила Израиль в игре с девятью забитыми мячами и победным голом на 90+1-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android