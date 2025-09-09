После матча Израиля и Италии в отборе на ЧМ-2026 произошла стычка, Гаттузо вмешался

Сборная Италии переиграла команду Израиля в матче 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.
Фото: Кадр трансляции
Фото: Кадр трансляции
По данным Football Italia, футболисты итальянской команды Джанлуиджи Доннарумма и Джакомо Распадори по окончании встречи вступили в словесную перепалку с игроками израильской сборной. Главный тренер «Скуадры Адзурры» Дженнаро Гаттузо также на повышенных тонах общался с футболистами сине-белых, одного из них он попросил замолчать, использовав нецензурное выражение.
В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти встречах.
- 9 сентября 2025
-
02:08
-
02:00
-
01:52
-
01:24
-
01:18
-
00:54
-
00:40
-
00:37
-
00:22
-
00:14
-
00:01
- 8 сентября 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:21
-
23:14
-
23:13
-
23:11
-
22:54
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:18
-
22:10
-
21:52
-
21:49
-
21:32
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:29