Главная Футбол Новости

После матча Израиля и Италии в отборе на ЧМ-2026 произошла стычка, Гаттузо вмешался

После матча Израиля и Италии в отборе на ЧМ-2026 произошла стычка, Гаттузо вмешался
Комментарии

Сборная Италии переиграла команду Израиля в матче 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16'     1:1 Кин – 40'     2:1 Перец – 52'     2:2 Кин – 54'     2:3 Политано – 58'     2:4 Распадори – 81'     3:4 Бастони – 87'     4:4 Перец – 89'     4:5 Тонали – 90+1'    

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

По данным Football Italia, футболисты итальянской команды Джанлуиджи Доннарумма и Джакомо Распадори по окончании встречи вступили в словесную перепалку с игроками израильской сборной. Главный тренер «Скуадры Адзурры» Дженнаро Гаттузо также на повышенных тонах общался с футболистами сине-белых, одного из них он попросил замолчать, использовав нецензурное выражение.

В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти встречах.

Комментарии
