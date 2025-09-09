После матча Израиля и Италии в отборе на ЧМ-2026 произошла стычка, Гаттузо вмешался

Сборная Италии переиграла команду Израиля в матче 6-го тура европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года со счётом 5:4. После финального свистка между командами произошёл конфликт.

Фото: Кадр трансляции

По данным Football Italia, футболисты итальянской команды Джанлуиджи Доннарумма и Джакомо Распадори по окончании встречи вступили в словесную перепалку с игроками израильской сборной. Главный тренер «Скуадры Адзурры» Дженнаро Гаттузо также на повышенных тонах общался с футболистами сине-белых, одного из них он попросил замолчать, использовав нецензурное выражение.

В таблице группы I Италия занимает второе место с девятью очками в четырёх матчах. Отставание от лидирующей Норвегии составляет три очка. Израиль располагается на третьей строчке с девятью очками в пяти встречах.