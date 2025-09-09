Скидки
Отказавший «Спартаку» Адли переходит из «Милана» в «Аль-Шабаб» за € 7 млн — Романо

Полузащитник «Милана» Ясин Адли продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, клубы достигли устного соглашения о переходе, а сам игрок получил разрешение на переезд.

По данным источника, сумма трансфера составит € 7 млн, а контракт французского полузащитника алжирского происхождения будет рассчитан до лета 2028 года. Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Адли проявлял московский «Спартак», но игрок отказался переходить в Мир Российскую Премьер-Лигу.

Ясин Адли принадлежит «Милану» с лета 2021 года. Минувший сезон футболист провёл на правах аренды в «Фиорентине». Transfermarkt оценивает 25-летнего опорника в € 11 млн.

