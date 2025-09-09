Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Энрике: каждый день прошу бога дать мне шанс сыграть на чемпионате мира

Игрок «Зенита» Энрике: каждый день прошу бога дать мне шанс сыграть на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал о желании попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее футболист был включён в заявку национальной команды на матчи квалификации, вышел на замену в игре с Чили (3:0) и оформил голевую передачу.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Каждый день, ложась спать, я молюсь и прошу бога дать мне возможность сыграть на чемпионате мира. Это детская мечта. Не только моя, но и моей семьи. Я хочу добиться успеха со сборной и с клубом, чтобы в 2026 году быть на чемпионате мира и помочь Бразилии», — приводит слова Энрике бразильское издание O Globo.

Луис Энрике перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого» в январе 2025 года. В сезоне-2025/2026 футболист принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о России и «Зените»
Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о России и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android