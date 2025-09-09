Игрок «Зенита» Энрике: каждый день прошу бога дать мне шанс сыграть на чемпионате мира

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал о желании попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Ранее футболист был включён в заявку национальной команды на матчи квалификации, вышел на замену в игре с Чили (3:0) и оформил голевую передачу.

«Каждый день, ложась спать, я молюсь и прошу бога дать мне возможность сыграть на чемпионате мира. Это детская мечта. Не только моя, но и моей семьи. Я хочу добиться успеха со сборной и с клубом, чтобы в 2026 году быть на чемпионате мира и помочь Бразилии», — приводит слова Энрике бразильское издание O Globo.

Луис Энрике перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого» в январе 2025 года. В сезоне-2025/2026 футболист принял участие в пяти матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отметился одной голевой передачей.