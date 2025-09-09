Григорян объяснил результаты матчей сборной России с Иорданией и Катаром
Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал результаты товарищеских матчей сборной России с национальными командами Иордании (0:0) и Катара (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Результат неплохой, но матчи разные. Это не Иордания сильнее Катара, а у нас играли составы разные. Поэтому и такой резонанс от двух игр», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, следующий товарищеский матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград), начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени. Также 14 октября российская команда сыграет со сборной Боливии на «ВТБ Арене» в Москве, начало матча — в 13:00 мск.
