Игрок «Зенита» Энрике отреагировал на слова Анчелотти в свой адрес после матча Бразилии

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике отреагировал на слова главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти по поводу его игры в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года со сборной Чили (3:0). После матча Анчелотти похвалил Энрике, выделив талант и физические качества футболиста.

— Вы разговаривали с Анчелотти после матча с Чили? Дал ли он вам какие-либо комментарии?

— Я не особо много с ним общался. Я только видел интервью. Мне пришло много сообщений о нём. Я был очень рад, что тренер такого уровня, который уже так много выиграл в мире, сказал обо мне такое. На тренировках он общается со всеми и поддерживает всех», — приводит слова Энрике Globo.

Энрике в матче с Чили вышел на замену на 66-й минуте и на 72-й минуте оформил результативную передачу.