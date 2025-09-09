«Мечта — играть с ним». Игрок «Зенита» Энрике — о Неймаре

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике высказался о звёздном нападающем «Сантоса» и национальной команды Бразилии Неймаре после победы сборной в отборочном матче к ЧМ-2026 с Чили (3:0).

«Неймар — кумир, все его любят. Конечно, все хотели, чтобы он был здесь и помогал нам. Когда он вернётся, его будут невероятно рады принять. И, конечно же, у меня тоже есть мечта играть вместе с ним. Я хочу, чтобы это случилось! Если он будет здесь, он очень поможет нам на Чемпионате мира 2026 года», — приводит слова Энрике Globo.

Напомним, сборная Бразилии проведёт следующий отборочный матч к чемпионату мира 2026 года 10 сентября с национальной командой Боливии.