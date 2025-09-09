Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Может, выпустить тебя»? Дешам – на вопрос журналиста о жалобах «ПСЖ» на сборную Франции

«Может, выпустить тебя»? Дешам – на вопрос журналиста о жалобах «ПСЖ» на сборную Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на вопрос журналиста по поводу заявления «ПСЖ», в котором клуб раскритиковал национальную команду за нагрузки, которые привели к травмам нападающих парижан Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

«А потом мне будет звонить «Бавария»? Затем «Реал»? Может, тогда выпустить тебя играть? Надо быть серьёзными, решения принимаю я. У меня есть мой штаб, и это моя ответственность. Да, здесь интересы могут расходиться, но я всегда учитываю всю доступную информацию и самочувствие игроков, даже если они всегда хотят играть», — приводит слова Дешама RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет с «Исландией» в отборе ЧМ-2026.

Материалы по теме
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android