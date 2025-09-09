«Может, выпустить тебя»? Дешам – на вопрос журналиста о жалобах «ПСЖ» на сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на вопрос журналиста по поводу заявления «ПСЖ», в котором клуб раскритиковал национальную команду за нагрузки, которые привели к травмам нападающих парижан Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

«А потом мне будет звонить «Бавария»? Затем «Реал»? Может, тогда выпустить тебя играть? Надо быть серьёзными, решения принимаю я. У меня есть мой штаб, и это моя ответственность. Да, здесь интересы могут расходиться, но я всегда учитываю всю доступную информацию и самочувствие игроков, даже если они всегда хотят играть», — приводит слова Дешама RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет с «Исландией» в отборе ЧМ-2026.