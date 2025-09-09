Гришин объяснил, почему матч сборной России с Катаром получился более результативным

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал товарищеский матч сборной России с национальной командой Катара, который завершился победой россиян со счётом 4:1.

«Мне понравилась вторая игра — в ней был оптимальный состав, который приближен к боевому. С Иорданией поставили ребят, которых нужно было проверить. Этот матч не получился, так как ребята несыгранные, блоки разорванные. С Иорданией вместе играли Черников и Баринов — атакующего футбола мы не дождались. С Катаром мы увидели связки креативных футболистов, которые создали праздник на поле. Результат закономерен», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».