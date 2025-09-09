Скидки
Главная Футбол Новости

Гришин объяснил, почему матч сборной России с Катаром получился более результативным

Гришин объяснил, почему матч сборной России с Катаром получился более результативным
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал товарищеский матч сборной России с национальной командой Катара, который завершился победой россиян со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Мне понравилась вторая игра — в ней был оптимальный состав, который приближен к боевому. С Иорданией поставили ребят, которых нужно было проверить. Этот матч не получился, так как ребята несыгранные, блоки разорванные. С Иорданией вместе играли Черников и Баринов — атакующего футбола мы не дождались. С Катаром мы увидели связки креативных футболистов, которые создали праздник на поле. Результат закономерен», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Григорян объяснил результаты матчей сборной России с Иорданией и Катаром
