Гришин объяснил, почему матч сборной России с Катаром получился более результативным
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал товарищеский матч сборной России с национальной командой Катара, который завершился победой россиян со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33' 0:2 Кисляк – 35' 0:3 Сергеев – 45' 1:3 Афиф – 62' 1:4 Миранчук – 69'
«Мне понравилась вторая игра — в ней был оптимальный состав, который приближен к боевому. С Иорданией поставили ребят, которых нужно было проверить. Этот матч не получился, так как ребята несыгранные, блоки разорванные. С Иорданией вместе играли Черников и Баринов — атакующего футбола мы не дождались. С Катаром мы увидели связки креативных футболистов, которые создали праздник на поле. Результат закономерен», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
03:29
-
03:26
-
03:20
-
02:58
-
02:36
-
02:22
-
02:08
-
02:00
-
01:52
-
01:24
-
01:18
-
00:54
-
00:40
-
00:37
-
00:22
-
00:14
-
00:01
- 8 сентября 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:36
-
23:21
-
23:14
-
23:13
-
23:11
-
22:54
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:18
-
22:10
-
21:52