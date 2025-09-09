Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Беларуси рассказал о проблемах с британскими визами перед матчами отбора ЧМ-2026

Тренер Беларуси рассказал о проблемах с британскими визами перед матчами отбора ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о ситуации с британскими визами перед выездными октябрьскими матчами отбора ЧМ-2026. В октябре сборной Беларуси предстоит сыграть с Данией и Шотландией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если заглядывать в октябрь, у нас не совсем обычная ситуация. Есть определённые нюансы с британскими визами. И я несколько ограничен в выборе футболистов, если мы говорим про октябрьский сбор. Поэтому эта ситуация не совсем обычная для меня как главного тренера. Не думаю, что какой-то другой тренер с таким сталкивался, — сказал Алос в эфире YouTube-канала Белорусской федерации футбола.

В сентябре сборная Беларуси проиграла Греции (1:5) и Шотландии (0:2).

Материалы по теме
Сборная Шотландии обыграла команду Беларуси в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android