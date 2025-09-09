Тренер Беларуси рассказал о проблемах с британскими визами перед матчами отбора ЧМ-2026
Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о ситуации с британскими визами перед выездными октябрьскими матчами отбора ЧМ-2026. В октябре сборной Беларуси предстоит сыграть с Данией и Шотландией.
«Если заглядывать в октябрь, у нас не совсем обычная ситуация. Есть определённые нюансы с британскими визами. И я несколько ограничен в выборе футболистов, если мы говорим про октябрьский сбор. Поэтому эта ситуация не совсем обычная для меня как главного тренера. Не думаю, что какой-то другой тренер с таким сталкивался, — сказал Алос в эфире YouTube-канала Белорусской федерации футбола.
В сентябре сборная Беларуси проиграла Греции (1:5) и Шотландии (0:2).
