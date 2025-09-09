Григорян назвал ключевых центральных полузащитников в сборной России

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян выделил ключевых центральных защитников сборной России после товарищеских матчей с национальными командами Иордании и Катара.

«В матче со сборной Иордании будь опорником Кисляк, например, вместо Черникова, то и там бы мы получили другого содержания игру. Всё очень просто. Именно поэтому мы сейчас понимаем, что в тройке центральных полузащитников два ключевых игрока — это Кисляк и Батраков. А третий очень много вариантов: Обляков, Головин. В игре с Катаром, если бы опорника играл Баринов или Черников, то мы бы не увидели такого подавляющего преимущества», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий товарищеский матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград), начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.