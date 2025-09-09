«Ноттингем» объявил об увольнении Санту, с которым в июне продлил контракт до 2028 года

«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера клуба Нуну Эшпириту Санту. Отметим, в июне клуб продлил контракт с тренером до 2028 года.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» подтверждает, что в связи с недавними обстоятельствами Нуну Эшпириту Санту сегодня был освобождён от обязанностей главного тренера. Клуб благодарит Нуну за его вклад в очень успешный период на «Сити Граунд», особенно за роль в сезоне-2024/25, который навсегда останется в истории клуба с тёплыми воспоминаниями. Как человек, сыгравший ключевую роль в наших успехах в прошлом сезоне, он всегда будет занимать особое место в нашей истории», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

После трёх туров АПЛ «Ноттингем» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив четыре очка.