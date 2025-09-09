ЦСКА завершил сделку по переходу бразильского защитника – журналист Са

Московский ЦСКА завершил сделку по переходу бразильского защитника Энрике Кармо из «Сан-Паулу», сообщает журналист Габриэль Са на личной странице в своей социальной сети X.

Сумма сделки — $ 6 млн фиксировано + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже. Энрике должен вылететь в Россию в ближайшие часы.

В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 15 очков. В следующем туре команда встретится с «Ростовом».