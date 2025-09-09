Скидки
Кейн заявил, что у сборной Англии есть план на случай расистских оскорблений в Сербии

Кейн заявил, что у сборной Англии есть план на случай расистских оскорблений в Сербии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что у команды есть план действий на случай оскорблений на расовой почве во время отборочного матча к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Сербии, который пройдёт в Белграде уже сегодня, 9 сентября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовы сделать всё, что позволяют нам протоколы УЕФА. Я считаю, что мы отлично справились с той ситуацией в Болгарии. И здесь будет то же самое. Об этом сложно говорить сейчас, потому что мы не знаем, произойдёт это или нет. Но в конечном счёте, как я уже сказал, мы готовы. Мы провели групповое обсуждение, чтобы в случае чего быть готовыми сделать всё необходимое», — приводит слова Кейна Goal.com.

Сборная Сербии за последние пять лет была оштрафована почти на € 700 тыс. за «различные запрещённые действия, оскорбления и дискриминацию, исходившие с трибун во время матчей основной национальной сборной и других команд».

Напомним, Кейн был капитаном в 2019 году, когда Англия столкнулась с расистскими оскорблениями в Болгарии.

