Луис Энрике рассказал об отношениях между бразильцами в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о взаимоотношениях между бразильскими футболистами в клубе.

— Какие отношения у бразильцев в «Зените»?

— Мы стали ближе. Я, Дуглас Сантос, Мантуан, Вендел, Жерсон, Педро, Нино… Мы всегда болтаем перед тренировкой. Вне клуба мы видимся только на собраниях игроков или семейных праздниках, — приводит слова Энрике O Globo.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков. В следующем туре команда встретится с «Балтикой». Матч состоится 14 сентября.

В нынешнем сезоне Энрике провёл пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив результативную передачу.