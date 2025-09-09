«Обыграли бы середняков европейского уровня». Григорян — об игре сборной России

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал уровень игры сборной России после победы в товарищеском матче с Катаром со счётом 4:1.
«Мы в позиционной атаке с Катаром смотрелись, как сборная Испании. Катар — не рядовая сборная. Чтобы его так кто‑то возил, не было таких моментов. Этот матч показал, что мы способны выглядеть зрелищно и эффективно. Мы бы обыграли середняков европейского уровня. Такой стильной сборной я давно не помню. При этом Обляков в запасе, Глушенков, Баринов. Какой резерв под эту стильную сборную», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, следующий товарищеский матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград), начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
