Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Обыграли бы середняков европейского уровня». Григорян — об игре сборной России

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян прокомментировал уровень игры сборной России после победы в товарищеском матче с Катаром со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Головин – 33'     0:2 Кисляк – 35'     0:3 Сергеев – 45'     1:3 Афиф – 62'     1:4 Миранчук – 69'    

«Мы в позиционной атаке с Катаром смотрелись, как сборная Испании. Катар — не рядовая сборная. Чтобы его так кто‑то возил, не было таких моментов. Этот матч показал, что мы способны выглядеть зрелищно и эффективно. Мы бы обыграли середняков европейского уровня. Такой стильной сборной я давно не помню. При этом Обляков в запасе, Глушенков, Баринов. Какой резерв под эту стильную сборную», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий товарищеский матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград), начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Комментарии
