Дюгарри: манипуляция «ПСЖ» возмутительна, это неуважение к сборной Франции

Дюгарри: манипуляция «ПСЖ» возмутительна, это неуважение к сборной Франции
Бывший французский футболист Кристоф Дюгарри высказался о жалобе «ПСЖ» в адрес сборной Франции. Ранее клуб раскритиковал национальную команду за нагрузки, которые привели к травмам нападающих парижан Усмана Дембеле и Дезире Дуэ.

«Мы знаем, что Дембеле хрупкий уже много лет. Здесь он получил травму — не повезло. Но чтобы «ПСЖ» объяснил мне и заставил поверить, что Усман Дембеле никогда не играл за клуб при чрезмерной нагрузке, я в это не поверю ни на секунду. Манипуляция, которую пытается провернуть «ПСЖ», возмутительна, это неуважение к национальной команде и Дидье Дешаму. Единственный виновный в перегрузке Дембеле — «ПСЖ». Я понимаю разочарование «ПСЖ», но сборная — это выше всего. Тренер выбирает игроков вне зависимости от обстоятельств. У «ПСЖ» уже есть влияние в Лиге 1, теперь они ещё хотят вмешиваться в ФФФ и решать, что там должно происходить?» — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет с Исландией в отборе ЧМ-2026.

