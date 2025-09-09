Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Неймар пропустит все матчи «Сантоса» на искусственном газоне — источник

Звёздный нападающий бразильского «Сантоса» Неймар пропустит все матчи команды, которые пройдут на искусственном газоне. Об этом сообщает бразильское издание Jornal A Tribuna.

По информации источника, любое падение на искусственный газон опасно для бразильского футболиста, так как вызывает сильные боли в суставах и коленях и может привести к травме.

Напомним, Неймар перешёл в состав бразильской команды в январе текущего года, действующее соглашение с футболистом рассчитано до конца 2025 года. Неймар принял участие в 22 матчах во всех турнирах, где отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

