Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Тренер сборной Франции Дешам: «ПСЖ» не наш соперник, никогда им не был

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не согласился с обвинениями «ПСЖ» на фоне травм нападающих парижан Усмана Дембеле и Дезире Дуэ в национальной команде.

«Произошло то, что произошло. Мне, прежде всего, жаль Усмана и Дезире из-за их травм, а также потому, что мы теряем двух игроков перед матчем с Исландией. Мы действовали очень профессионально и постепенно, как всегда со всеми футболистами, учитывая их самочувствие. К сожалению, так вышло, что это коснулось двух игроков «ПСЖ». Чтобы избежать дальнейших разговоров: «ПСЖ» не наш соперник, никогда им не был. Клубы в принципе не были соперниками, хотя у нас могут расходиться интересы — я ведь и сам был по другую сторону баррикад. Наш единственный соперник сейчас — это Исландия», — приводит слова Дешама RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет с Исландией в отборе ЧМ-2026.

