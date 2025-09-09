Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Футбольный союз Сербии обратился к болельщикам в преддверии матча с Англией

Футбольный союз Сербии обратился к болельщикам в преддверии матча с Англией
Футбольный союз Сербии призвал своих болельщиков вести уважительно и не нарушать правила ФИФА и УЕФА во время предстоящего отборочного матча к ЧМ-2026 с Англией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с тем, что Футбольная ассоциация Сербии находится под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА, а также из-за различных инцидентов, которые привели к тому, что мы подверглись дисциплинарным мерам со стороны УЕФА и ФИФА, мы призываем болельщиков показать всему миру то, чем мы все будем гордиться.
УЕФА уже давно опубликовал список запрещённых предметов (вывесок, символов, флагов, звуков, кричалок, политических лозунгов…), за использование которых предусмотрены санкции и строгие наказания.

Только за последние пять лет (2021–2024/25) Футбольный союз Сербии был оштрафован УЕФА и ФИФА на € 703 375 за использование различных запрещённых предметов, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей лучшей национальной сборной и других национальных команд.

Давайте объединимся в нашей любви к футболу, будем правильно поддерживать нашу сборную и проявлять уважение к сопернику и государственному гимну его страны. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения между соперниками и народами».

Напомним, матч пройдёт уже сегодня, начало встречи запланировано на 21:45 мск.

