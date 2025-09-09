Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Григорян рассказал о значении матчей с Ираном и Боливией для сборной России

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о роли предстоящих товарищеских матчей сборной России с национальными командами Ирана и Боливии.

«Иран и Боливия — очень классные соперники для нас. Мне кажется, что против них мы способны сыграть на таком же уровне, как против Катара. Уверен в этом. Иран — крепкий орешек, но будет играть вторым номером и даст нам смоделировать то, что было против Катара. С Боливией же мы не играем на большой высоте у них в гостях. Они стилистически интересны, дай бог, чтобы приехали у них основные игроки. Обе игры дадут нам проверить состоятельность нашего состава», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч с Ираном пройдёт 10 октября, а с Боливией — 14 октября.

Комментарии
