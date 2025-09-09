«Сработает ли такое с Германией? Бабка надвое сказала». Гришин — об игре России с Катаром

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями об игре российской национальной команды в товарищеском матче с Катаром (4:1), сравнив потенциальное сопротивление соперника с Германией.
«Соглашусь, что у нас молодая, креативная, перспективная команда, но давайте отталкиваться от сопротивления другой команды. С Катаром мы выпустили такой состав, а, например, против Германии уже не сможем. Будет другое сопротивление, другие игроки против нас — более быстрые. Здесь каждый тренер готовится под соперника. Карпин понял, что с Катаром нужно поставить Кисляка, а не Глебова — это сработало. Но сработает ли такое с Германией? Бабка надвое сказала», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут со сборной Ирана 10 октября в Волгограде.
