«Сработает ли такое с Германией? Бабка надвое сказала». Гришин — об игре России с Катаром

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями об игре российской национальной команды в товарищеском матче с Катаром (4:1), сравнив потенциальное сопротивление соперника с Германией.

«Соглашусь, что у нас молодая, креативная, перспективная команда, но давайте отталкиваться от сопротивления другой команды. С Катаром мы выпустили такой состав, а, например, против Германии уже не сможем. Будет другое сопротивление, другие игроки против нас — более быстрые. Здесь каждый тренер готовится под соперника. Карпин понял, что с Катаром нужно поставить Кисляка, а не Глебова — это сработало. Но сработает ли такое с Германией? Бабка надвое сказала», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут со сборной Ирана 10 октября в Волгограде.