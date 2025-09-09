Игрок «Зенита» Энрике рассказал, планирует ли вернуться в Бразилию в ближайшее время

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике рассказал, что хочет остаться в Европе и на данный момент не планирует возвращаться в Бразилию.

— А ты сможешь вернуться в Бразилию в ближайшее время? Или планируешь провести много времени в Европе?

— Я пока не думаю о возвращении в Бразилию. Я очень хочу остаться в Европе. Моя мечта — остаться там. С детства я мечтал играть за клуб топ-уровня в Европе. Я хочу построить там свою карьеру и оставить там свой след. Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, — приводит слова Энрике O Globo.

Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года, куда перешёл из «Ботафого». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.