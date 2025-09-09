Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
«Слова Дешама не выдерживают критики». Журналист — о скандале с травмой Дембеле в сборной

Известный журналист RMC Sport Даниэль Риоло прокомментировал недовольство «Пари Сен-Жермен» в связи с травмами вингеров французского гранда Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, полученных в матче отбора к чемпионату мира 2026 года с Украиной (2:0). Отмечается, что парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учёл информацию, предоставленную клубом.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Олисе – 10'     0:2 Мбаппе – 82'    

«Когда Дешам говорит о штабах, которые не передают данные, это не про «ПСЖ». Клуб не только предупреждал — он направил полный медицинский отчёт и прямо указал: по нашему мнению он не должен был играть. Поэтому слова Дешама не выдерживают критики — позиция «ПСЖ» была чёткой и конкретной. Если же сборная всё же дала добро, а затем возникла проблема, единственный аргумент, который я готов принять, — это доказательства некомпетентности медиков сборной. Тогда это уже вопрос для иного уровня дискуссии. По сути, в своём заявлении« ПСЖ» усомнился в квалификации медштаба сборной, и я так это понимаю», — приводит слова Риоло RMC Sport.

9 сентября сборная Франции сыграет с Исландией в отборе ЧМ-2026.

