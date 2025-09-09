Скидки
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс получил травму и пропустит старт Лиги чемпионов

Вингер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс вернулся в расположение клуба после матчей с Болгарией и Турцией с травмой. Об этом сообщает Marca.

Как сообщает источник, Уильямс рискует оказаться вне игры до шести недель из-за «умеренной мышечной травмы в левой приводящей мышце». Он точно не поможет в ближайших встречах с «Алавесом», «Арсеналом» (в первом туре ЛЧ) и «Валенсией». Итоговое время возвращения зависит от хода восстановления.

Нико Уильямс провёл за сборную Испании 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

В текущем сезоне за «Атлетик» он провёл три матча в Ла Лиге, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

