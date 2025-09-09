Появились подробности возможного трансфера защитника «Ливерпуля» Конате в «Реал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадридский «Реал» продвинулся в переговорах с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, сообщает Foot Mercato со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.

По сведениям Диаса, переговоры между мадридским клубом и 26-летним французским центрбеком уже находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что у игрока следующим летом истекает контракт с английским клубом и «Реал» хочет подписать его бесплатно.

26-летний Конате играет за «Ливерпуль» с лета 2021 года. За этот период Ибраима принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов