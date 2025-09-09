Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астрахань — Легион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились подробности возможного трансфера защитника «Ливерпуля» Конате в «Реал»

Появились подробности возможного трансфера защитника «Ливерпуля» Конате в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» продвинулся в переговорах с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, сообщает Foot Mercato со ссылкой на журналиста Marca Хосе Феликса Диаса.

По сведениям Диаса, переговоры между мадридским клубом и 26-летним французским центрбеком уже находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что у игрока следующим летом истекает контракт с английским клубом и «Реал» хочет подписать его бесплатно.

26-летний Конате играет за «Ливерпуль» с лета 2021 года. За этот период Ибраима принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов

Материалы по теме
Ибраима Конате: Мбаппе уговаривает меня перейти в «Реал»? Он звонит мне каждые два часа!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android