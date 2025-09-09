Постекоглу и Моуринью могут возглавить «Ноттингем Форест» — Бен Джейкобс

Основным кандидатом на пост главного тренера «Ноттингем Форест» являются бывший наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, находящийся без работы после ухода из лондонского клуба. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, также в числе обсуждаемых фигур — Жозе Моуринью, недавно покинувший «Фенербахче», а владельцу команды Евангелосу Маринакису импонирует тренер «Фулхэма» Марку Силва,

Напомним, ранее «Ноттингем Форест» отправил в отставку главного тренера Нуну Эшпириту Санту, с которым в июне продлил контракт до 2028 года.

После трёх туров АПЛ «лесники» занимают десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка.